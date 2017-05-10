Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme

Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ile 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

BOZDAĞ: GEREKİRSE DEVAM EDİN

Gülen'in iadesiyle ilgili teknik ve hukuki detayların ele alındığı heyetler arası görüşmelerin bir gün olarak planlanmasına rağmen dün tamamlanamaması üzerine Bakan Bozdağ'ın "gerekirse devam edin" talimatını verdiği bildirildi. Bunun üzerine bugün yeniden bir araya gelen iki ülke heyetleri, 6 saat süren bir görüşme daha gerçekleştirdiler.

Adalet Bakanlığı bürokratlarının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli ve FETÖ soruşturmasında görevli 3 savcının da katıldığı görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği vurgulandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirmiş, o görüşmede iki ülke heyetleri arasında teknik görüşmelerin yapılması kararı alınmıştı.