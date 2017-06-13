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Adalet Bakanlığı, Karabulut ailesine tazminat ödeyecek

Münevver Karabulut'un otopsisi sırasında, yan masadaki erkek cesedinden sperm bulaşmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı açılan dava sonuçlandı.

13.06.2017 - 17:05
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Adalet Bakanlığı, Karabulut ailesine tazminat ödeyecek

3 Mart 2009 tarihinde sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un otopsi tutanağında iç çamaşırında sperm bulunduğu belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda sperm örneğinin Adli Tıp Morgu'nda yan masada bulunan ölü erkek bedeninden bulaştığı tespit edildi.

AİLESİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ve Süreyya Karabulut Avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla Adalet Bakanlığı aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Karabulut Ailesi'ne 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine 28 Aralık 2010 tarihinde oy birliğiyle karar verdi. Tazminatı az bulan Avukat Rezan Epözdemir, Danıştay'a itiraz etti.

DANIŞTAY, İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARINI BOZDU

Tazminatı az bulan Danıştay 10. Dairesi de 25 Mayıs 2015 de “Manevi tazminatın zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de, manevi tazminat miktarının olayın ağırlığını ortaya koyacak, hukuka aykırılığı özendirmeyecek, benzer olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve aynı zamanda cezalandırıcı bir miktarda olması gerektiğini" savunarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

BAKANLIK 225 BİN TL ÖDEYECEK

Bunun üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi  geçtiğimiz günlerde yeni bir karar vererek Adalet Bakanlığı'nı, Karabulut Ailesi'ne 225 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

MAHKEME GEREKÇESİNİ DE AÇIKLADI

“Davacıların yakını olan Münevver Karabulut'un elim ve vahşi cinayet sonucunda hayatını kaybettiği ve bu cinayetin uzun bir süre kamuoyunu meşgul ettiği ve davacıların cinayetin vahşeti, hem de basının ve toplumun aşırı ilgisinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşamıştır" diyen mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Hal böyleyken maktülün iç çamaşırlarında bir de sperm bulunduğu hususunu otopsi raporu ile öğrenmeleri üzerine bu mağduriyetleri katlanarak arttı. Davalı idare personelinin olayın bütün kamuoyunca bilindiği ve takip edildiği de göz önüne alındığında daha önceki bir bedenin otopsisinde kullanılan eldivenler değiştirilmeksizin davacıların yakının da otopsisinin bu eldivenleri kullanarak gerçekleştirmesi sonucunda sperm bulgusunun ortaya çıkması üzerine daha detaylı bir inceleme yapılmaksızın bu olguya otopsi raporunda yer vererek maktulün vefatından önce cinsel ilişkiye girdiği düşüncesinin ailesinde yer etmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda olayın meydana geliş şekli, davalı idare personelinin kusuru, davacıların olay nedeniyle duydukları acı ve elem göz önüne alındığında manevi tazminat talebinin kabulü gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

AİLEYE YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Kararda Karabulut Ailesi'nin manevi tazminat talebinin kabulüyle 225 bin TL'nin dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Karabulut Ailesi'ne ödenmesine karar verildi.

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