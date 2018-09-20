Adalet Bakanlığı: Hakim ve savcılar tatilde bedelli yapsın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Milli Savunma Bakanlığına, talep üzerine hakim, savcı, hakim ve savcı adayları ile avukatların bedelli askerliği adli tatil döneminde yapmalarına yönelik yazı gönderdi.

"YARGILAMA FAALİYETLERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYORLAR"

Yazıda, yargılama faaliyetlerinin etkin, verimli ve hızlı işlemesinde yargı çalışanlarının önemli görevler üstlendiği belirtildi.

Yargılama faaliyetleri yerine getirilirken, verilen kararların isabetinin yanında yargısal süreçlerin de makul zaman diliminde tamamlanmasının önemli olduğu ifade edilen yazıda, adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde verilmesi gerektiği de vurgulandı.

"SINIRLI SAYIDA KADROSUYLA YARGI MERCİLERİNİN YÜKÜ ARTACAK"

Yazıda, yargı mensuplarının çeşitli nedenlerle görev başında bulunmamalarının yargılamaların uzamasına yol açtığına, bu durumun sınırlı sayıda kadrosuyla ağır iş yükü altında bulunan yargı mercilerinin yükünün daha da artmasına neden olduğu kaydedildi.

"ADLİ TATİL DÖNEMİNDE YAPSINLAR"

Adalet Bakanlığı, yargılamaların aksamadan, kesintisiz şekilde sürdürülmesi, muhtemel yakınmaların, hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla talepleri halinde hakimler, savcılar, hakim ve savcı adayları ile avukatların bedelli askerlik hizmetinden yargının iş yükünün az olduğu adli tatil dönemine denk gelen 20 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yararlanmalarını talep etti.

Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının, görüşme gerçekleştirdiği ve bu konuda düzenleme çalışması yapıldığı öğrenildi.

FUTBOLCULAR SEZON SONU YAPMAK İSTEMİŞTİ

Daha önce bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda teklif yapılmıştı.