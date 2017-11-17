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Adalet Bakanlığında görev değişiklikleri yapıldı

Resmi Gazete yayımlanan Adalet Bakanlığındaki görev değişikliklerindeki atamalar gerçekleşti.

17.11.2017 - 04:07
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Buna göre, Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Strateji Geliştirme Başkanı Alparslan Azapağası, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet Gül ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Birol Terlemez görevlerinden alındı.

Adalet Bakanlığında görev değişiklikleri yapıldı

ATAMALAR YAPILDI

Teftiş Kurulu Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Şaban Kazdal, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner ile Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Talip Bakır, Müsteşar Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Personel Genel Müdürlüğüne aynı yerde Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Kar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ise HSK Tetkik Hakimi Erdal Demir'in ataması gerçekleştirildi.

Bu arada, Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine HSK Tetkik Hakimi Ertuğrul Çekin'in atandığı öğrenildi.

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