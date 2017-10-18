Adalet Bakanlığı'nın yeni müsteşarı belli oldu

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Bakanlık Yüksek Müşavirliğine atanırken, bu göreve Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.
Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, görevden alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı'nın yerine de Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç atandı.
BAZI MÜDÜRLÜKLERE DE ATAMALAR YAPILDI
Aynı kararlar kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Mithat Cansız atanırken, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya da Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliğine getirildi.