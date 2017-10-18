taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.991
USD
3,6667
EURO
4,3151
ALTIN
151,40
PETR
58,1900

Adalet Bakanlığı'nın yeni müsteşarı belli oldu

Kenan İpek sürpriz bir şekilde görevden ayrılma kararı almıştı.

18.10.2017 - 08:42
  1. Haberler
  2. Gündem

müsteşar

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Bakanlık Yüksek Müşavirliğine atanırken, bu göreve Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, görevden alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı'nın yerine de Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç atandı.

BAZI MÜDÜRLÜKLERE DE ATAMALAR  YAPILDI

Aynı kararlar kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Mithat Cansız atanırken, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya da Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliğine getirildi.

İlginizi Çekebilir
Musul barajı Peşmerge'den alındı
Irak hükümetine bağlı güçler Musul'un bulunduğu Ninova vilayetinde bazı yerlerin kontrolünü Peşmerge'den aldı.
Polonya'da bando Dede Efendi'nin eserini çaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı, bando çalındı.
Peşmerge ilk kez Musul Barajı'nda çatışmaya girdi
Musul Barajı sınırında Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddi
3 ameliyat geçiren Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

38
Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

68
Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

216
Washington'da Trump-Çipras buluşması

Washington'da Trump-Çipras buluşması

46
Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

31
Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama

48
Neslihan Atagül: Sanki dünyanın en güzel kadınıyım

Neslihan Atagül: Sanki dünyanın en güzel kadınıyım

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM