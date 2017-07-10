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Adalet mitingine gidemediği için ağlayan teyze

Kılıçdaroğlu'nun Adalet mitingine gidemediği için pişmanlığını dile getiren kadın gözyaşlarına boğuldu.

10.07.2017 - 22:52
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Adalet mitingine gidemediği için ağlayan teyze

Görüntülerde yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de düzenlediği Adalet mitingine katılamanın verdiği pişmanlıkla gözyaşlarına boğuluyor.

Adalet mitingine gidemediği için ağlayan teyze VİDEO

"BEYİN KANAMASI GEÇİRSEYDİM DE GİTSEYDİM ORAYA"

Görüntülerdeki kadın ağlayarak şunları söylüyor: "Ruhum orada, kendim burada. Ne yaptım ben, niye gidemedim! Beyin kanaması geçirseydim de gitseydim oraya... 68 kuşağım benim, sen oradasın ben buradayım. O güzelliği yaşamam gerekirdi benim. Hakkımdı oraya gitmek."

Adalet mitingine gidemediği için ağlayan teyze

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