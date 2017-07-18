Adalet Yürüyüşü sonrası ilk CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a kadar Adalet Yürüyüşü adı altında yürüdükten sonra ilk kez grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ ÖĞRETMEN

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Liderinin açıklamalarından satır başları;

İl Başkanımız duygularımıza tercüman oldu. O öğretmenin şahsında bütün eğitimci kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz. Babayı aradım, konuştum. Evlat acısı yüreğini yakıyor. Bu kardeşimiz, hepimizin onuru ve gururudur. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Terörü lanetliyoruz. PKK terörünü de lanetliyoruz. FETÖ'yü de DHKP-C'yi de lanetliyoruz. Bu ülkede hiç kimsenin hayatı ucuz değil.

Bir not düştük dünya tarihine. Sadece 80 milyona değil dünyaya adaletin yüceliğini anlatmaya çalıştık. Engel oluruz dediler, engel olamadılar.

Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık. Bu kadar bilinçli, bu kadar vatansever bir eylemi gerçekleştirmenin kıvancı içerisindeyim. Katılanlara selamlarımı gönderiyorum.

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ NEDEN YAPTIK

Bu yürüyüşü neden yaptık? Saydım ama yine sayacağım. Bu ülkenin mazlumları için yaptık. Adalet arayan hapisteki gazeteciler için yaptık. Açlık grevindeki Nuriye ve Semih kardeşimiz için yaptık. Bu yürüyüşü, teröre karşı olduğumuz için yaptık. Taşeron işçilerin hakkı verilsin diye yaptık. Emeklilikte yaşa takılanlar için yaptık. Ülkede huzur, bereket olsun diye yürüdüm. Adalet için yürüdüm.



