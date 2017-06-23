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Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP'liler, adalet için İstanbul'a yürümeye devam ediyor.

23.06.2017 - 14:33
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Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı

CHP'lilerin yürüyüşü nedeniyle trafiğin zaman zaman aksaması sürücüleri zor duruma sokuyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşanan olay, bu durumu ispatlıyor.

CHP'LİLER KAMYON ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

Yürüyüş nedeniyle yolun tek şeride düşmesi, kamyon şoförünü oldukça zorladı. Bir de yürüyüş yapan CHP'lilerin kamyonun önüne atlamaları şoförü kızdırdı. Kornaya basarak trafiği açmalarını isteyen şoföre tepki gösteren CHP'liler ise özür dilemek yerine şoföre saldırdı. Tüm bu kavga anları, kamyonun kamerasına yansıdı:

Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı VİDEO

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