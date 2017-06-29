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Adalet yürüyüşündeki CHP'linin topukları iltihap topladı

Yürüyüşün 15. gününde ayakları iltihap toplayan CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak "Yürüyüşe hazırlıksız başladım" dedi.

29.06.2017 - 11:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 15'inci gününde  Düzce’de sürerken yürüyüşü ilk gününden bu yana bırakmayan CHP İzmir Konak İlçe Başkanı Şakir Başak'ın iki topuğu iltihaplandı.

"ARTIK DAHA RAHAT AYAKKABILARLA YÜRÜYORUM"

Bolu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Başak, yola hazırlıksız çıktığını söyleyen Başak, rahatsızlığının ardından daha rahat ayakkabılarla yürüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"GÜNDE 2 KEZ PANSUMAN YAPIYORUM"

"Genel başkanımız çağrı yapar yapmaz yola çıktım. Hazırlıksız olduğum için ayaklarım önce su ardından iltihap topladı. Hastanede tedavi gördüm, yüksek dozda antibyotik alıyorum. Yürüyüşü bir metre bile bırakmadım. Liderimiz 69 yaşında yürüyor, ben 49 yaşımdayım. Ayaklarım iltihaplandı diye vazgeçecek değilim. Günde iki kez pansuman yapıyorum. Ayağımı kesmeyecekler ya. Bu yaralar beni durdurmaz. Bu yürümeyi bitirmeden İzmir’e dönmem. Konuşarak olmaz bişey yapmak lazım. Sessiz kalamazdım. Çocuklar için bu ülkenin geleceği için yürüyorum."

Adalet yürüyüşündeki CHP'linin topukları iltihap topladı

Adalet yürüyüşündeki CHP'linin topukları iltihap topladı

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