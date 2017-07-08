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Adalet Yürüyüşü'ne eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı

CHP'nin 'Adalet' yürüyüşüne minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Korkmaz'la bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

08.07.2017 - 04:26
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Kiraladığı minibüsle CHP’nin 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle, Kocaeli'de korteje 40 kilometre uzaklıkta düzenlenen operasyonla gözaltına Oğuzhan Korkmaz'ın sorgusu devam ederken, soruşturma kapsamında bugün Kayseri'de bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Korkmaz ile irtibatlı olduğu tespit edilen 7 kişiyi evlerinde gözaltına aldı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 15'e yükseldi.
Şüpheliler, Oğuzhan Korkmaz ile E.E., A.M., A.K., F.Ö., S.A., K.K., K.A., S.İ., A.K., S.K., B.K, F.K., A.T ve A.A.'nın Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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