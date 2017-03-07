Adam boyu kılıç yapıyor, siparişlere yetişemiyor

Son yıllarda artan Osmanlı dönemi dizileri sebebiyle tarihi kılıçlar rağbet görüyor. Diriliş Ertuğrul’un kullandığı kılıçlar ilgi görürken, bazı vatandaşlar ise kimsede benzeri bulunmaması için normalin çok üstünde kılıç siparişleri veriyor.

5 BİN LİRA

Siparişleri zor yetişitirdiğini belirten Aziz Şen, “Bazı müşteriler özel sipariş veriyor. Antalya’dan gelen sipariş üzerine insan boyunda özel kılıç yaptık. Bu kılıç 10 kilo ağırlığında ve 170 santim boyunda. 15 günde elde imal edildi. Fiyatı ise 5 bin lira. İki kişi zor tutabiliyor. Artık vatandaşlar doğum günlerinde sevdiklerine üzerine ismini yazdırdıkları kılıç hediye ediyorlar. Kılıçlara büyük ilgi var.” dedi.