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Adam Johnson'un kitabı Türkçede

Pulitzer ödüllü yazarın Book Award ödülünü kazanmış kitabı 'George Orwell Arkadaşımdı' Yüz Kitap etiketiyle yayımlandı

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 16:56..
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Adam Johnson’un olağanüstü öykü derlemesinin sayfalarında şairane bir anlatım ve kalp kırıklıkları var. Johnson, öyküleri ister New Orleans’ta veya Palo Alto’da ister Kore’de geçsin, aynı duyarlılık ve kavrayışla yazan bir virtüöz. Bu sayfalardan şaşırtıcı, komik, hüzünlü ve derinden sarsıcı sesler yükseliyor.

TEKİNSİZ DÜNYADA GELEN ÖYKÜLER

Bu altı öyküde, Johnson sevgiyi ve kaybı, teknolojinin özel hayata nüfuzunun etkilerini ve siyasalın kişiseli nasıl biçimlendirdiğini keşfe çıkıyor. Johnson’un öyküleri harap olmuş Amerikan şehirlerinden terk edilmiş işkence odalarına, tanıdık gelen tekinsiz bir dünyada geçiyor.

Amerikalı yazarın kitabı Deniz Keskin'nin çevirisiyle raflarda yerini aldı.

RAYDAN ÇIKMIŞ HAYATLAR

Karısının hastalığı karşısında kendisini aciz hisseden ve kaçışı simülasyonlar yaratmakta bulan bir yazılımcı, yıkıcı bir kasırganın ertesinde küçük oğlunun sorumluluğu üstüne kalan genç bir baba, ailesini geride bırakıp ölmeye hazır olmayan kanser hastası bir kadın, yönettiği cezaevinde yapılan işkenceleri hâlâ inkâr eden sabık bir Doğu Alman hapishane müdürü, içindeki sapkınlığı dizginlemeye çalışan bir bilgisayar programcısı, Kuzey Kore’den kaçıp Güney’deki yeni hayatlarında bocalayan iki arkadaş.

Adam Johnson'un kitabı Türkçede

Johnson raydan çıkmış hayatlarını yoluna sokabilmek için güç toplamaya çalışan insanların öykülerini anlatıyor; bu satırlarda Kurt Cobain’in, totalitarizmin ezdiği hayatların, yıkılmış evlerin, kaçak babaların, kayıp organların hayaletleri dolaşıyor.

Adam Johnson'un kitabı Türkçede

Adam Johnson

Yazar: Adam Johnson

Yayınevi: Yüz Kitap

Çeviren: Deniz Keskin

Türü: Öykü

Syf: 260

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Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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