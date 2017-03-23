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Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

İzmir Buca'da fidye istemek amacıyla araca çarpıp trafik kazası görünümü vererek 2 kişiyi kaçıran 7 kişi yakalandı.

23.03.2017 - 04:10
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Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynaklar Mahallesi Öğretmen Durağı mevkisinde trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bu bölgeye gitti.

KAZA GÖRÜNÜMÜ VEREREK KAÇTILAR

Ekipler, bölgede terk edilmiş buldukları araçta kamera olduğunu gördü. Görüntüleri izleyen ekipler, terk edilen araçtaki iki kişinin, başka bir aracın çarpmasıyla olaya kaza görünümü verilerek kaçırıldığını tespit etti.

Fidyecileri araç kamerası ele verdi-VİDEO

Jandarma görevlileri, araştırmaları sonucu olay yerindeki aracın ilçede kuyumculuk yapan E.K'nın ağabeyi Ö.K'ye ait olduğunu belirledi. E.K. ile irtibata geçen ekipler, ağabeyi Ö.K. ile eniştesi M.U'nun kaçırıldığını ve zanlıların kendisinden fidye istediğini söylemesi üzerine soruşturmayı bu yönde sürdürdü.

Kuyumcunun evinin çevresinde önlem alan ekipler, bu eve gelen suç şebekesinin üyelerinden R.H. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

DAĞ EVİNE SIĞINMIŞLAR

İstihbari çalışmalar ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda diğer zanlıların kimliklerini de belirleyen jandarma görevlileri, Ö.K. ile M.U'nun Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi kırsalında bir dağ evinde zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Söz konusu ev ve belirlenen diğer adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K. ve M.U'yu kısa bir süre önce serbest bırakılmış buldu. Olayla ilgili B.C.K, N.İ, Ş.K, H.T. ve K.B. de gözaltına alındı. Dağ evinde yapılan aramalarda ise bir av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.H, A.Y, B.C.K, N.İ, Ş.K. ve K.B. tutuklandı, H.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAYLA BAĞLANTILI 4 KİŞİ ARANIYOR

Olaya karıştığı tespit edilen diğer 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kamera kayıtlarında, yan yoldan ana yola çıkan bir aracın kuyumcunun ağabeyi ve eniştesinin bulunduğu araca hafifçe çarptığı, daha sonra hasarı incelemek için indiklerinde ise şüphelilerin Ö.K. ile M.U'yu kaçırdığı görülüyor.

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