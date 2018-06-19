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Adam kazara kendini cinsel organından vurdu

ABD'de yaşanan bu olay, belki de bir erkeğin başına gelebilecek en can acıtan şey oldu.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 12:28..
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ABD'de kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin silahını temizledikten hemen sonra, silahı beline taktığında kendini yanlışlıkla vurduğu görülüyor.

Adam kazara kendini cinsel organından vurdu

HASSAS NOKTADAN VURULDU

Silahını yağlayıp temizleyen adam tabancayı beline taktıktan sonra birkaç adım attı, yürüdü. Hemen sonrasında aşağıya doğru eğilen adam ayağa kalktığı sırada büyük bir acı ile karışık şok yaşadı.

Kendini kazara cinsel organından vuran ABD'li ViDEO

Pantolonunun içine soktuğu silah ayağa kalktığı sırada ateş aldı, adam kasıklarından vuruldu.

Adam kazara kendini cinsel organından vurdu

BÜYÜK ACI YAŞADI

Bir anda neye uğradığını şaşıran adam acı içinde yardım istedi. Hızla pantolonunu çıkartan adam yarasına baskı uygulayarak kan kaybını önlemeye çalıştı. Olayın ardından adamın ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Adam kazara kendini cinsel organından vurdu

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