taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8077
EURO
4,6510
ALTIN
162,61
PETR
69,3500

'Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi?

İsveçli gazeteci ve yazar Katrine Marçal’ın yazdığı Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi?: Ekonomide Kadının Görünmez Eli, Ali Arda çevirisiyle Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Kitap

Akşam yemeğiniz sofranıza nasıl geliyor? Basit gibi görünse de çetrefil bir soru. Üstelik iktisadın temelini oluşturuyor.

Görünmez el, iktisatta en çok bilinen ifade; temel iktisat anlatısına göre her şeye dokunur, her şeyi yönetir, her şeye karar verir ama ne görünür ne de hissedilir. Yukarıdan, dışarıdan müdahale etmez, şeyleri kurcalayıp yerlerini değiştirmez; bireylerin eylem ve seçimlerinin içinde ve arasında ortaya çıkar. Sistemi çekip çevirir.

'Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi?

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

hepsiburada

Katrine Marçal, var olmak için bağımlı olduğu kadını “öteki” olarak tanımlayan erkek üzerine kurgulanan standart iktisat anlatılarını sorgulayarak, bir de görünmez cins olduğunu hatırlatıyor. Tıpkı “ikinci cins” gibi bir “ikinci iktisat” da olduğunu gözler önüne sererek, hesaba katılmayan “kadın”ı denkleme dâhil ediyor.

'Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi?

İskoç felsefeci Smith, ekonomik çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

120
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

369
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

98
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

167
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

58
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

22
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM