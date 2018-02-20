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Adamı kamyona bağlı halde taşıdılar

Aydın'da karayolunda seyreden bir kamyonun arkasına bağlanarak ev eşyaları ile birlikte taşınan adam görenleri şaşırttı.

İHA | 20.02.2018 - 01:51..
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İlginç görüntü Söke-Didim yolunda kaydedildi. Didim istikametine ev eşyası taşıyan Söke plakalı bir kamyon kasasının en arka kısmına adeta bir eşya gibi yüklenip ayak ve omuzlarından bağlandıktan sonra vücudunun üst kısmı da branda ile örtülen şahıs yolculuğuna bu şekilde devam etti.

"YARAMAZLIK YAPTI DİYE Mİ BAĞLAMIŞLAR.."

İlginç yolculuğu görüp görüntüleyen vatandaşlar ise, durumu “Bunu niye bu kadar bağlamışlar, çok mu yaramazlık yapıyormuş bu” diye yorumladılar.

Adamı kamyona bağlı halde taşıdılar

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