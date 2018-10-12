A’dan Z’ye dövme rotası

Aybüke SENGİR / [email protected]

İnsanlara bazen en çarpıcı kıyafetin, en pahalı aksesuarın bile veremeyeceği özgüveni sağlıyor dövmeler. Yayılmasıysa herkesin birbirinde görmesiyle başladı. Yaptıran insanların sayısı arttıkça hoşuna gidiyor ve kendisinde de olmasını istiyor insan. Yani dövmenin en büyük reklamı dövmenin kendisi aslında. Burada iş dövmecide bitiyor. Öyle bir dövmeci seçin ki hem dilinizden anlasın hem de bedeninizden. İlk şartımız, ömür boyu sıkılmadan taşıyabileceğimiz bir model yaptırmak. Yazı dövmesi yaptırırken çok iyi düşünmek gerekiyor. Sizin için şimdi anlamlı olan bir söz belki bir sene sonra anlamını kaybedecek. Ömür boyu sıkılmadan taşıyabileceğin dövmeyi seçmelisin. Sakın ha translate’i kullanmayın, görüyoruz örneklerini, aman sakın. Hatta bana kalırsa yazı yerine sizi en iyi ifade edecek bir sembol seçin, ömür boyu üstünüzde kalsın, sıkılması da zor oluyor.

Yaptırdığım dövmeden hem pişman olmayayım hem de gittiğim yeri gezeyim diyorsanız rotaları vermeye başlıyorum, seçeceğiniz dövmenin tarzını da kavramış olursunuz hem...

DÖVME İÇİN SIRAYA GİRMENİZ GEREKECEK BERLİN-ALMANYA

Genellikle hayvan figürleri ve abstrakt geometrik şekilleri bir araya getiren Valentin Hirsch’in stüdyosu Berlin, Neukölln’de yer alıyor. Kendi heyecan duymadığı hiçbir dövmeyi hayata geçirmeyen Valentin’in randevularını eşi düzenliyor ve aylar öncesinden randevu almak gerekiyor. Buraya gitmeden önce sıraya girmeniz şart!

ÜZERİNİZDE KÜBİZMİN İZLERİNİ TAŞIMAK İSTİYORSANIZ YİNE BERLİN

Kübizm etkileri taşıyan oldukça orijinal sketch’leri deriye ustalıkla işleyen Peter Aurisch de Berlin’de ikamet eden dövme sanatçılarından. Randevu için yaklaşık 3 aylık bir bekleme süresinden sonra başka kimsede benzerini göremeyeceğiniz bir dövmeniz olabilir.

DÜNYACA ÜNLÜ DÖVME SANATÇISI XOİL İÇİN PARİS’E GİDİN

Siyah ve renkli mürekkebi, farklı kalınlık ve karakterdeki çizgileri mükemmel bir kompozisyon haline getiren Xoïl’in stüdyosu Paris’te yer alıyor. Onun yaptığı dövmeler için, realistik çalışıyor diyebiliriz. Fransa’nın en ünlü dövmecisi olan Xoil’in ayrıca En Yenilikçi Stil ve En İyi Dövme ödülünü kazanmış bir sanatçı. Randevu almak için dünyanın dört bir yanından hayranları sıraya giriyor.

İKİ EL DÖVME AUCKALND – YENİ ZELANDA

Geleneksel yöntemle tertemiz ve orijinal kompozisyonlara imza atan Stefan Sinclair, Auckland’de Two Hands adlı stüdyoda çalışıyor. “İki El Dövme” anlamına gelen stüdyosunun ismi, dünyanın en popüler dövme yerlerinden biri. Siyah işlerini, ince çizgisini, geleneksel Amerikan ve klasik Japon parçalarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu tarz bir dövme istiyorsanız yaptıracağınız en iyi yer Yeni Zelanda.

DOTWORK’ÇULAR BURAYA GELSİN – BERLİN

Dotwork diye bilinen çok ince dövme işçiliğinin en orijinal şekilde hayata geçiren Chaim Machlev’in stüdyosu da Berlin’de. Size, kıvrımlarınıza, vücut şeklinize göre tasarlayacağı dövme randevunuzu almadan önce dövmeyi nerenize yaptıracağınıza karar vermeniz ve o bölgenin bir fotoğrafını mail olarak atmanız gerekiyor. Ona dövme yaptırmasanız bile Instagram hesabını mutlaka takip etmelisiniz, Dotwork’un öncüsü Almaya’da çünkü.

SOĞUK UKRAYNA'NIN KARANLIK DÖVMELERİ

Siyah ve karanlık kompozisyonlar konusunda uzmanlaşan Ien Levin’in Kiev’de yer alan stüdyosunda gerçekleştirdiği işlere kesinlikle bir araştırıp göz atın. Levin baykuş dövmelerinin de öncüsü. Genelde siyah temalı ve kalın çizgilerle çalışıyor. Ukrayna’ya gitmişken soğuğu fırsat bilip bu sanatçıdan dövme yapmasını isteyebilirsiniz.

BİZ TÜRKLER MANDALA’YA BAYILIYORUZ YERİ: JAPONYA

Siyah beyaz mandalalarıyla ünlü Kenji Alucky imzalı bir dövme sahibi olmak için dünyanın öbür ucuna, Japonya’ya uçmak gerekiyor. Mandala ne anlama geliyor diye sorarsanız; Hinduizm ve Budizm’de evrenin yapısını simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacı ile kullanılan sembollere mandala deniyor.