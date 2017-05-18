Adana Arkeoloji Müzesi açıldı

Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan 68 bin 500 metrekare alana sahip müzenin, 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan arkeoloji bölümü, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açıldı.

Adana Arkeoloji Müzesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'ndaki müzede, tarih öncesi dönemden bugüne insanın yaşam serüveninin, dönemlere ait bilgi metinleri, görseller, dioramalar (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) ve canlandırmalar yardımıyla anlatıldığı toplam yedi salon bulunuyor.

Salonlarda tarih öncesi Hitit, Asur, Arkaik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait heykel, lahit, stel, sunak ve büstler, cam, pişmiş toprak ve bronzdan yapılmış çeşitli kaplar, pişmiş toprak ve bronz kandil, antik dönem küçük heykeller, silindir ve damga mühürler, cam, bronz, altın takılar ile M.Ö. 18 bin yılından bugüne eserler yer alıyor.

İLK ÜÇ GÜN ÜCRETSİZ

Teşhir edilen eserler içerisinde özellikle Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda’ya ait taş heykel, Anadolu Hiyeroglif Yazıtlı Stel, Babil Steli, Adana Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli ile Roma dönemine ait mermer "Antropoid Lahit" ve "Akhilleus Lahti" dikkati çekiyor. Adana Müze Müdür Vekili Nedim Dervişoğlu müzenin açılışın ardından ilk üç gün ücretsiz olacağını kaydetti.