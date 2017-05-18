taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.952
USD
3,6298
EURO
4,0410
ALTIN
147,11
PETR
52,0800

Adana Arkeoloji Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başlatılan müze kompleksinin açılışı yapıldı.

18.05.2017 - 12:28
  1. Haberler
  2. İç Haber
Adana Arkeoloji Müzesi açıldı

Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan 68 bin 500 metrekare alana sahip müzenin, 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan arkeoloji bölümü, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açıldı.

Adana Arkeoloji Müzesi

Adana Arkeoloji Müzesi açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1907'de yapılan Milli Mensucat Fabrikası'ndaki müzede, tarih öncesi dönemden bugüne insanın yaşam serüveninin, dönemlere ait bilgi metinleri, görseller, dioramalar (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) ve canlandırmalar yardımıyla anlatıldığı toplam yedi salon bulunuyor.

Adana Arkeoloji Müzesi açıldı

Salonlarda tarih öncesi Hitit, Asur, Arkaik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait heykel, lahit, stel, sunak ve büstler, cam, pişmiş toprak ve bronzdan yapılmış çeşitli kaplar, pişmiş toprak ve bronz kandil, antik dönem küçük heykeller, silindir ve damga mühürler, cam, bronz, altın takılar ile M.Ö. 18 bin yılından bugüne eserler yer alıyor.

İLK ÜÇ GÜN ÜCRETSİZ

Teşhir edilen eserler içerisinde özellikle Hitit Fırtına Tanrısı Tarhunda’ya ait taş heykel, Anadolu Hiyeroglif Yazıtlı Stel, Babil Steli, Adana Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli ile Roma dönemine ait mermer "Antropoid Lahit" ve "Akhilleus Lahti" dikkati çekiyor. Adana Müze Müdür Vekili Nedim Dervişoğlu müzenin açılışın ardından ilk üç gün ücretsiz olacağını kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

142
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

23
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

231
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

48
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

46
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

86
Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM