Adana Büyükşehir Belediyesi kredi çekip maaşları ödedi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Başkan Hüseyin Sözlü’ye borçlanma yetkisi vermesiyle 84 ay vadeli çekilen 140 milyon liralık kredinin ilk alınan 70 milyon liralık dilimi, alacaklılara ödendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayı ilk meclis toplantısında Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak, kredinin harcandığı kalemlerin yer aldığı listeyi partilerin grup başkan vekillerine dağıttı.

ALACAKLILARA YAPILAN ÖDEMELER

Taşeron işçi maaşı: 27 milyon 64 bin 400 lira

İşçi mesaileri ödemesi: 5 milyon 788 bin 637 lira

İşçi ikramiyesi ödemesi: 4 milyon 779 bin 22 lira

İşçi emekli ödemesi: 2 milyon 746 bin 68 lira

Kamulaştırma ödemesi: 3 milyon 664 bin 270 lira

Firma SGK: 12 milyon 111 bin 708 lira

İlçe eğlence payları: 4 milyon 187 bin 662 lira

Taşeron işçi çalıştıran müteahhit ödemeleri: 2 milyon 400 bin 28 lira

Taşıt alımı: 6 milyon 453 bin 354 lira

Ödüller yönetmen ve film şirketi ödemeleri: 747 bin 855 lira

Memur maaş farkı: 56 bin 992 lira













