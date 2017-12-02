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Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan taşeron işçiler, evlerine ekmek götüremez oldu.

İHA | 02.12.2017 - 13:51..
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan taşeron işçiler isyan etti.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

"CANIMA KIYACAK DURUMA GELDİM"

Sosyal medya platformlarında isimlerini gizleyerek sesini duyurmaya çalışan bir işçinin evindeki buzdolabının fotoğrafını paylaşarak "Benim çocuklarımın canının istediği alamaz oldum. Eşim, afedersiniz ama yatağımızı ayırdı. Kendimi evine sahip çıkamayan bir baba olarak görüyorum ve gururuma yediremiyorum. Borç gırtlağımda. Kredi kartları zaten kapalı, hacizde. Canıma kıyacak duruma geldim." ifadelerini kullanması yürek burktu.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

İŞÇİLER FATURALARINI ÖDEYEMİYOR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, maaşlarını alamadıkları için su faturalarını ödemeyen işçilerin, ASKİ tarafından sularının kesilip üstüne kesme-açma parası istendiğini söyledi. Gülaçtı, meclisteki girişimler sonucu bu paranın alınmamasını kararlaştırdıklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

"ALTYAPI PROJELERİNE ÇOK PARA HARCADIK"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise maaşları ödeyememelerinin sebebinin yaptıkları yatırımlar olduğunu ifade ederek, "Şu an 1.5-2 aylık maaşları kaldı. Belki gelecek hafta çözerim. Adana altyapı projelerine çok para harcadı. Altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili talep gelince ’Bütçemiz yetmez, hayır’ demedik, hepsini hayata geçiriyoruz. Zorluklarla başa çıkmak bizim işimiz.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

"KUSURA BAKMASINLAR, BİRAZ MAĞDUR ETTİK"

Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, biraz mağdur ettik onları ama Adana çok büyük bir kent. Bir ucu Kahramanmaraş, bir ucu Kayseri, bir ucu Hatay, bir ucu Mersin, bir ucu Niğde’de geniş bir alana hizmet veriyoruz. Bütçe gelirlerimizin yatırımlara yetişmesi noktasında zorlanıyoruz. Onaylanmayan kredilerimiz var." şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

"KÂR GETİRECEK YENİ YATIRIMLAR YAPILMALI"

Belediye bütçelerinin onaylandığı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya, 2016 yılında gelir ve gider bütçesinde gerçekleşme payının yüzde 68, 2017 yılında ise yüzde 60 civarında olduğunu kaydederek, hedeflerin tutmadığını ve bundan personelin etkilendiğini kaydetti. Çetinkaya, bütçenin yüzde 40’ına denk gelen bu sorunun çözülmesi için kar getirecek yeni yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Adana Büyükşehir’de bütçe krizi işçileri vurdu

"GEREKSİZ HARCAMALAR YAPILIYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise krizden en az 5 bin taşeron işçinin etkilendiğini aktararak, "İşçilerimiz eve ekmek götüremez hale geliyor, çok zor durumda kalıyorlar. Çok trajik bir durum oldu ve biz mecliste el koyduk, düzelttirdik. Maaşı ödenmeyen işçilerin sularını ASKİ kesmiş. Mecliste düzelttirdik. Kesme, açma parası alınmaması yönünde karar aldırttık. Sürekli borçlanıyor belediye. Toplamda 2.5 milyar lirayı bulan borç var. Bütçe dengesi sağlanamıyor, gereksiz harcamalar yapılıyor. İl başkanımızın sorduğu gibi Devlet Bahçeli Köprüsü projesi 115 milyona ihale edilmişti sonra niye 215 milyona ihale edildi?" şeklinde konuştu.

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