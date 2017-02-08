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Adana Çukurova Belediyesi Nutuk dağıttı

Belediye çalışanlarına ve halka dağıtılmak üzere Nutuk bastıran Çukurova Belediyesi, meclis üyelerine Nutuk dağıttı.

08.02.2017 - 11:38
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NUTUK

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Nutuk’un önemine dikkat çekerek, "Bugünlerde herkesin tekrar tekrar okuması gereken Nutuk hepinizin sıralarında bulunuyor. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Anadolu insanının tutsaklığının zincirlerini kırarak verdiği bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimiz tekrar tekrar okumalıyız. Meclis üyelerimize de armağanımız olsun” dedi.

"OKUDUKÇA UNUTMAYACAĞIZ"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Nutuk kitabını yediden yetmişe herkesin okuması gerektiğinin altını çizerek, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara dağıtılmak üzere bastırdıklarını ifade etti. Çetin, "Atatürk bu güzel Cumhuriyetimizi kurmuş ve bizlere emanet etmiş. Cumhuriyeti korumak ve sonsuza kadar yaşamasını sağlamak, bizlerin elinde. Dağıttığımız çok kıymetli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ’Nutuk’ kitabının, 7’den 70’şe herkesçe okunarak özümsenmesini diliyoruz. Okumak bize iyi gelecek; çünkü okudukça unutmayacağız; ne geçmişimizi ne de geleceğimizi" şeklinde konuştu.

Adana Çukurova Belediyesi Nutuk dağıttı

Adana Çukurova Belediyesi Nutuk dağıttı

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