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Adana'da yağ fabrikasında yangın
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
31.10.2017 - 08:29
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Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
AYRINTILAR GELECEK..
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