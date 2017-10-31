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Adana'da yağ fabrikasında yangın

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

31.10.2017 - 08:29
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Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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