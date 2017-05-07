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Adana'da düğün konvoyunda PKK propagandası

Adana'da düğün konvoyunda PKK'nın bez parçalarını sallayan 2 kişi gözaltına alındı.

07.05.2017 - 16:40
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Devriye gezen polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığını gördü. Konvoyu merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde durduran ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

PKK FLAMALARI YAKILDI

Bez parçasını salladıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Polis, bez parçasını çakmakla yaktı.

Adana'da düğün konvoyunda PKK propagandası

POLİSTEN DÜĞÜN SAHİBİNE: BİZİM BİR TANE BAYRAĞIMIZ VAR

Polis ise düğün sahibine, "Konvoy senin konvoyun. Benim konvoyumda birisi bunu yapamaz. Bu, siz izin veriyorsunuz ki yapılıyor." diyerek tepki gösterdi. Yasalara uyulması konusunda uyarıda bulunan polis, Türk bayrağını göstererek, "Bizim bir tane bayrağımız var. O da orada dalgalanıyor." dedi.

Adana'da düğün konvoyunda PKK propagandası

Adana'da düğün konvoyunda PKK propagandası

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