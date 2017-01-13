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Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Sık sık korsan gösteri yapan PKK yandaşları, özel harekatçıların gece-gündüz yaptığı operasyonlarla nedeniyle sokağa çıkamaz hale geldi.

13.01.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Osman Ak, göreve başladığı günden itibaren Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Ova, Hürriyet, Barbaros ve Anadolu mahallelerinde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yapması dikkatini çekince, PKK yandaşlarının sokağı terörize etmemesi için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Talimat üzerine 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana terör yandaşlarının yuvalandığı ve korsan gösteri yaptığı mahallelerde polis göz açtırmıyor. Polis gece gündüz sokaklarda uygulama yaparak, PKK yandaşlarının vatandaşın huzurunu bozmasına izin vermiyor. Polis özellikle gece zırhlı araçlarla özel harekat polisleriyle mahallede ara sokaklara kadar girerek şok baskınlar uyguluyor.

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GÖZ DAĞI VERİYOR

Özel harekat polisi ellerinde uzun namlulu silahlarla sokağa girip PKK yandaşlarına gözdağı veriyor. Yapılan uygulamalar sayesinde Gülbahçesi, Ova, Hürriyet, Barbaros ve Anadolu mahallelerinde bölücü terör örgütü yandaşları korsan gösteri yapamaz hale geldi.

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

163 ŞÜPHELİ SORGULANDI, 54 ARAÇ ARANDI

Gerçekleştirilen son uygulamada 163 şüpheli şahıs sorgulanırken, 54 araçta arama yapıldı. 12 iş yerini didik didik arayan polis, 1 aranan şahsı yakaladı.

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

DUVAR YAZILARI SİLİNDİ

Terör örgütü PKK’yı öven duvar yazıları da polisler tarafından boyalarla silindi.

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana'da polis terör operasyon yaptı vatandaşlar alkışladı haberiAdana Emniyeti PKK yandaşlarına göz açtırmıyor
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