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Adana kebabı yerken yakalanan hırsızın şaşkınlığı

Adana'da, 8 ayrı suçtan aranan firari Kaplan Gezici, ekipler tarafından Adana kebabı yerken yakalanınca, hevesi kursağında kaldı.

İHA | 01.02.2018 - 09:27..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici’nin (45) Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Adana kebabı yerken yakalanan hırsızın şaşkınlığı

POLİSLERİ GÖRÜNCE KEBAPÇIDAN KAÇMAK İSTEDİ

Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Gezici, kebap yediği sırada polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.

"ÇOK SEVDİĞİM ADANA KEBABINI YİYECEKTİM"

Emniyete getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim." dediği öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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