Adana Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Kremlin Sözcüsü Peskov, 3 askerimizin şehit olduğu binanın koordinatlarını Türkiye'den alındığını belirtti.

Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söylemesinin tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

Sezen Aksu, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Tuna’yı önceki gün ziyaret etti.

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İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor. Yarından itibaren başlayacak olan kar yağışı salı gününe kadar sürecek.