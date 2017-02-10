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Adana Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.02.2017 - 19:52
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Adana Kozan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar gelecek...

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