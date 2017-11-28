'Adana Merkez Patlıyor Herkes' şarkısını söyleyen kişi aranıyor

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 29 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonda 81 kişiyi yakalama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Adana'daki operasyona, göreve giderken kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can'ın adı verildi. Sabah erken saatte belirlenen adreslere operasyon yapan polis, 6 kişiyi yakaladı.

Sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övdüğü iddia edilen 6 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

43 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Operasyonda sosyal medyada çok izlenenler arasında bulunan ve sözleri ile uyuşturucuyu övdüğü ve özendirdiği belirtilen, 'Adana Merkez Patlıyor Herkes' şarkısını söyleyen Ramazan A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Ramazan A.'nın söylediği şarkının video paylaşım sitelerinde 43 milyondan fazla izleyici sayısına ulaştığı görüldü.









