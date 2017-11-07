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Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si kadın, 1'i çocuk, 9 kişi adliyeye sevk edildi.

07.11.2017 - 11:45
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerini takibe aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis Adana, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYON YAPILDI

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 2'si kadın 1'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

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