Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve Mersin'de 'Karayel' adı verilen operasyon düzenledi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, aralarında, kendisini 'Adana'nın uyuşturucu baronu' olarak tanıtan Metin Ç.'nin de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

"POLİS BENİ YAKALAYAMAZ"

Metin Ç.'nin çevresine, "Benden başka Adana'ya mal dağıtan yok. Polis, beni yakalayamaz. Daha önce 2 ton aldılar, bana bir şey olmadı" dediği iddia edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.





























