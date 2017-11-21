taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9355
EURO
4,6220
ALTIN
161,94
PETR
62,2900

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

5 ilde düzenlenen aralarında, kendisini 'uyuşturucu baronu' olarak tanıtan Metin Ç.'nin (50)de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

21.11.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve Mersin'de 'Karayel' adı verilen operasyon düzenledi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı operasyonda, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, aralarında, kendisini 'Adana'nın uyuşturucu baronu' olarak tanıtan Metin Ç.'nin de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

"POLİS BENİ YAKALAYAMAZ"

Metin Ç.'nin çevresine, "Benden başka Adana'ya mal dağıtan yok. Polis, beni yakalayamaz. Daha önce 2 ton aldılar, bana bir şey olmadı" dediği iddia edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Bartın'da demir yüklü kuru yük gemisi sürükleniyor
Bartın'ın İnkuyu tatil beldesi açıklarında Rus bandıralı demir yüklü kuru yük gemisinin sürüklendiği bildirildi.
Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da bulundu
Kaçak otomobillerin Adana'ya getirilmesi olayında yakalanan 4 kişi yakalanıp suçlamaları kabul etmeyince serbest bırakıldı.
Manisa'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay ceza
FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.
Kokoreç ciddi bir serotonin kaynağı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü, kokoreçi inceledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

39
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

114
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

100
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

78
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

19
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

44
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM