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Adana merkezli 6 ildeki terör operasyonunda gözaltılar

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükseldi.

AA | 24.11.2017 - 10:40
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK'ya yönelik Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da dün düzenlediği operasyon kapsamında 10 zanlı daha yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Böylece PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı öne sürülerek gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana merkezli 6 ilde dün PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı öne sürülen 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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