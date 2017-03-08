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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana'da FETÖ'ye yapılan operasyonda emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

08.03.2017 - 08:55
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu VİDEO

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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