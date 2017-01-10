Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonun Adana ayağına özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopteri de destek verdi. Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda ikametlerde narkotik köpekleri arama yaptı.

1 TON 157 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.