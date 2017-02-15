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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 polis gözaltına

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

15.02.2017 - 08:32
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri’de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.

3'Ü EMNİYET MÜDÜRÜ 27 POLİS GÖZALTINDA

Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 polis gözaltına

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 polis gözaltına

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 polis gözaltına

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 polis gözaltına

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