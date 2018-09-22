Adana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Fenerbahçe yönetimi: Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok

1 Doktorun otomobiliyle birlikte çalınan duktoskopi bulundu İstanbul Başakşehir’de, içinde Türkiye'de tek olduğu belirtilen duktoskopi cihazıyla birlikte çalınan otomobil Pendik'te bulunurken, gözaltına alınan şebeke üyesi tutuklandı.

2 Suriye halkından Erdoğan'a: Lütfen bizi kurtar Türkiye'nin Suriye için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Dalllas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ranya Kaysar, "Önce Allah'a sonra size güveniyoruz" dedi.

3 Huawei iPhone için sıraya girenlere powerbank dağıttı Huawei, iPhone XS almak için kuyrukta bekleyen insanlara powerbank dağıtarak Apple ile dalga geçti. Powerbank'lerin üzerinde "Buna ihtiyacın olacak" ibaresi yer aldı.

4 Üniversite hayallerine belediye desteğiyle kavuştular İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'daki belediyelerin sağladığı eğitim olanakları ile çok sayıda dezavantajlı gencin üniversite ve okul hayaline ulaşmasını sağladı.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla 2 kızını okula götürüp getiriyor.