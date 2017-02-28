taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.765
USD
3,6071
EURO
3,8226
ALTIN
145,43
PETR
56,5900

Adana polisi 16 ton sahte deterjan yakaladı

Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda, 16 ton sahte deterjan, 20 bin sahte şampuan ele geçirdi.

28.02.2017 - 09:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Polise iki ayrı adreste sahte deterjan ve şampuan imal edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

20 BİN ŞİŞE SAHTE ŞAMPUAN, 16 TON SAHTE DETERJAN

Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi’nde belirtilen adreslere yapılan baskında 20 bin şişe sahte şampuan, 16 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı ise gözaltına alındı.

330 BİN LİRA DEĞERİNDE

Polisin yaptığı bu operasyonda ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 330 bin lira olduğu bildirildi. Gözaltına alınan iki zanlı da haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

60
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

61
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

103
Alman DW muhabirinin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman DW muhabirinin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

136
Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

44
BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

BM askerlerinden saat hırsızlığı kamerada

16
Pentagon: Suriye'de çocuk savaşçılara göz yummayız

Pentagon: Suriye'de çocuk savaşçılara göz yummayız

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM