Adana polisi 16 ton sahte deterjan yakaladı

Polise iki ayrı adreste sahte deterjan ve şampuan imal edildiği ihbarı geldi. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

20 BİN ŞİŞE SAHTE ŞAMPUAN, 16 TON SAHTE DETERJAN

Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi’nde belirtilen adreslere yapılan baskında 20 bin şişe sahte şampuan, 16 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı ise gözaltına alındı.

330 BİN LİRA DEĞERİNDE

Polisin yaptığı bu operasyonda ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 330 bin lira olduğu bildirildi. Gözaltına alınan iki zanlı da haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.





