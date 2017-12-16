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Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

Adana'da otomatik silahla bir eve saldırı düzenlemeye çalışan şahıslar devriye gezen polisleri görünce olay yerinden kaçtı.

İHA | 16.12.2017 - 01:32..
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Adana'da devriye gezen polisler, bir eve yapılacak silahlı saldırıyı önledi. Polisleri gören saldırganlar, ellerindeki silahı bırakıp bindikleri arabayla kaçtılar. Emniyet, olay yerinden kaçan şahısların kullandığı beyaz arabayı arıyor.

Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

SİLAHI BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir eve silahlı saldırı düzenleyecekti. Şahısların saldırı düzenleyeceği sırada bölgede devriye gezen polisler durumu fark etti.

Şahıslardan birisi otomatik tabancıyı yola attı. Şahıslar daha sonra beyaz renkli bir arabaya binerek izlerini kaybettirdi.

Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

Adana polisi otomatik silahlı saldırıyı önledi

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