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Adana polisinden fuhuş çetesine titiz operasyon

Çetenin ölüm tehditleriyle fuhuş yaptırdığı kadınları kurtarmak için düğmeye basan polis ekipleri, 3 ay boyunca kılıktan kılığa girdi.

DHA | 07.07.2018 - 09:22..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek 3 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhuşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu tespitler üzerine 3 Temmuz günü Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı.

KADINLARA ÖLÜM TEHDİTLERİ

Yapılan sorguda şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi. fuhuş için, deniz kıyısında bulunan Karataş ilçesini seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için olmak üzere toplam 300 TL para aldıklarını saptandı.

Otel, motel ve camping kabinlerinde deniz manzaralı fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Adana polisinden fuhuş çetesine titiz operasyon

POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Karataş, Adana 'nın küçük bir ilçesi olduğu için Polis takip yaparken deşifre olmamak için her gün başka bir kılığa girdi. Polis , önce "gezici doktor" kılığına girip fuhuş yapılan otel ve diğer mekanlara gelerek Sağlık Bakanlığından geldiğini gezici doktor olduğunu sağlık taraması yaptığını belirterek fuhuş yapan alanları tek tek görüntüledi.

ZANLILAR SORGUDA

Başka bir gün ise telefon görevlisi olarak gelen polisler fuhuş yaptıran ve yapan şahısları tespit etti.

Adana polisinden fuhuş çetesine titiz operasyon

POSTACI GİBİ GİTTİLER

Daha sonra ise PTT görevlisi olarak gelerek tespitlerini sürdürdü. Polis 3 ay boyunca her gün kılıktan kılığa girdi. Bir gün temizlik görevlisi, bir gün karı koca olup otelde kalan müşteri, bir gün nüfus müdürlüğünde çalışan görevli olarak kılıktan kılığa giren polisin çalışmaları sonucunda elde edilen delillerin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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