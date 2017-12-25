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Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü

Mardin'de öldürülen Çiçek Karabulut adlı teröristin Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

İHA | 25.12.2017 - 14:27..
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İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde gri kategoride yer alan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı "Musa" kod adlı terörist Koçali Bala'nın, verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi.

ADANA SALDIRISININ FAİLİ ÇIKTI

Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üstlenmesinde zorlanan örgüt mensuplarına darbe vurulan aynı operasyonda öldürülen Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Valilik otoparkında 24 Kasım 2016’da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü

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