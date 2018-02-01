Adana Sarıçam’da konut satışı arttı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde konut satışlarında artış yaşanıyor. Adana’da son zamanlarda yapılan lüks ve modern konutlar ile Sarıçam ilçesi cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Hem birikimlerini değerlendirmek hem de yatırım yapmak isteyenlerin tercihi, Şehir Hastanesi, Yeni Adana Stadı, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile gelişen Sarıçam’dan konut satın almak oldu.

EN FAZLA İŞLEM SARIÇAM'DA YAPILDI

Sarıçam Platformu Üyesi Fatih Gür, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay bölgesinde 50 tapu müdürlüğü bulunduğunu, resmi verilere göre 2017 yılında bu müdürlükler arasında en fazla işlemin Sarıçam Tapu Müdürlüğü’nde yapıldığını söyledi.

TAPUDA İŞLEMLER BİR GÜNDE BİTİYOR

Adana’da tüm ilçelerde tapu hareketlerinde düşüş yaşanmasına rağmen Sarıçam Tapu Müdürlüğü’nde artış olduğunu vurgulayan Gür, “Resmi verilere göre 2017 yılında Sarıçam ilçesi sınırlarında toplam 21 bin 421 işlem yapılmış. 2017 yılının Ocak ayında bin 500 işlem yapılırken, bu oran bu senenin ilk ayında bin 780’e yükselmiş. Günlük takriben 100’e yakın işlem yapılıyor. Personel yetersizliğine rağmen tapuda işlemler de bir günde bitiyor.” ifadelerini kullandı.