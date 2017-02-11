Adana şehidini uğurladı

Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal’ın cenazesi merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki baba evinde dualarla karşılandı.

EL BAB ŞEHİDİNE VEDA

Sık sık tekbir getirilirken cenaze aracındaki Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu öpen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı, kalabalık yakınları ile birlikte gözyaşı döktü.

Ağabeyinin kamuflaj elbisesini giyen erkek kardeşi 15 yaşındaki Enes ile kız kardeşleri Türk Bayrağını öperek vedalaşırken, babası Salih ve annesi Sema Topal askerlerin desteğiyle ayakta durabildi.

Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Enes, buradaki törene üzerinde ağabeyinin kamuflaj gömleğiyle katıldı.





'BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem cenazemi memleketimiz Andırın’a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Şehit onbaşı Emre Mücahit Topal