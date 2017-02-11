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Adana şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal memleketi Adana'da toprağa verildi.

11.02.2017 - 14:16
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Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal’ın cenazesi merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki baba evinde dualarla karşılandı.

Adana şehidini uğurladı

EL BAB ŞEHİDİNE VEDA

Sık sık tekbir getirilirken cenaze aracındaki Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu öpen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı, kalabalık yakınları ile birlikte gözyaşı döktü.

Adana şehidini uğurladı

Adana şehidini uğurladı

Ağabeyinin kamuflaj elbisesini giyen erkek kardeşi 15 yaşındaki Enes ile kız kardeşleri Türk Bayrağını öperek vedalaşırken, babası Salih ve annesi Sema Topal askerlerin desteğiyle ayakta durabildi.

Adana şehidini uğurladı

Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Enes, buradaki törene üzerinde ağabeyinin kamuflaj gömleğiyle katıldı.

Adana şehidini uğurladı

Adana şehidini uğurladı

'BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem cenazemi memleketimiz Andırın’a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Adana şehidini uğurladı

Şehit onbaşı Emre Mücahit Topal

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