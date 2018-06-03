Adana şehidini uğurladı

Şehit Tayfur Uluçay'ın (29) cenazesi, Adana Havalimanı'ndan alınarak Kozan ilçesine bağlı Yukarıkeçili Mahallesi'ne getirildi. Burada babaevinde helallik alınmasının ardından mahalledeki ilkokulun bahçesinde Adana Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
VATANDAŞLAR DA KATILDI
Şehidin cenazesi, daha sonra omuzlar üstünde taşınarak getirildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bakan Çelik ile Vali Mahmut Demirtaş da elini tutarak yürüdükleri şehidin babası Kemal Uluçay'ı teskin etmeye çalıştı.
Törene, şehit uzman çavuşun ailesi ve yakınlarının yanı sıra 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.