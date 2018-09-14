Adana'da 1 kişi intihar için inşaata çıktı

İntihar girişiminde bulunan alkollü genç polislere inşaat malzemesi fırlattı. Polislerle konuşan Yalçın K., "Beni içeri atın" diyerek yalvardı.

POLİSLERE İNŞAAT MALZEMESİ FIRLATTI

Seyhan ilçesinde yaşayan ve ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı.

Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı.

Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı.

"BENİ ALIN 3-4 AY YATAYIM"

Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan Yalçın K., gözaltına alınıp, polis merkezinin nezaretine konulursa ineceğini belirtip, "Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım. Yoksa adam öldüreceğim" dedi. Polisin "Hadi karakola gidelim" demesinin ardından ikna olan genç, inşaattan indi.

Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta sağlık muayenesi yapılan Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.