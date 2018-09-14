taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Adana'da 1 kişi intihar için inşaata çıktı

17 yaşındaki Yalçın K., Adana'da intihar etmek için bir inşaatın tepesine çıktı. Polis, "Hadi karakola gidelim" dedi, genç intihardan vazgeçti.

DHA | 14.09.2018 - 23:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İntihar girişiminde bulunan alkollü genç polislere inşaat malzemesi fırlattı. Polislerle konuşan Yalçın K., "Beni içeri atın" diyerek yalvardı.

Adana'da 1 kişi intihar için inşaata çıktı

POLİSLERE İNŞAAT MALZEMESİ FIRLATTI

Seyhan ilçesinde yaşayan ve ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı.

Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı.

Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı.

Adana'da 1 kişi intihar için inşaata çıktı

"BENİ ALIN 3-4 AY YATAYIM"

Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan Yalçın K., gözaltına alınıp, polis merkezinin nezaretine konulursa ineceğini belirtip, "Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım. Yoksa adam öldüreceğim" dedi. Polisin "Hadi karakola gidelim" demesinin ardından ikna olan genç, inşaattan indi.

Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta sağlık muayenesi yapılan Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.

Adana'da 1 kişi intihar için inşaata çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

68
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

104
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

16
Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

8
Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

5
Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

7
CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM