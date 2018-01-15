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Adana’da 10 numara yağ operasyonu

Adana’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda varil ve tanklar içerisinde 4 bin 300 litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi.

İHA | 15.01.2018 - 11:05..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir iş yerinde ’10 numara yağ’ üretilerek, piyasa sürülmek istendiği istihbaratı üzerine; söz konusu adrese şok bir baskın gerçekleştirdi.

4 BİN 300 LİTRE

Operasyonda işyeri sahibi Kudbettin Kahrıman gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da varil ve tanklar içinde muhafaza edilen 4 bin 300 litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi.

Adana’da 10 numara yağ operasyonu

ATIK YAĞLARDAN ÜRETİLİYOR

Başta otobüs ve kamyon sürücüleri olmak üzere bazı firmalar tarafından tercih edilen ’10 numara yağ’ atık yağlardan üretiliyor.

Bu yağlar, atık motor yağı, tüketilmiş bitkisel yağlarla hidrolik yağlardan, yanık ve işlenmemiş ham yağları da kapsayabiliyor.

Toplanan bu yağların içine inceltici ve hızlı yanmayı sağlayan kimyasallar ekleniyor. Soluel, ksilen, white sprite ve solvent gibi maddeler atık yağla karışınca yanıcı özelliği olan ’10 numara yağ’ elde ediliyor.

Adana’da 10 numara yağ operasyonu



Adana’da 10 numara yağ operasyonu



Adana’da 10 numara yağ operasyonu



Adana’da 10 numara yağ operasyonu



Adana’da 10 numara yağ operasyonu

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