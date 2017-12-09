Adana'da 10 PKK şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin'den sorumlu Yakup B., bombalı terör saldırısı düzenlemek için Adana'ya gitti.

MİT-EMNİYET ORTAK OPERASYONU

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT ile yaptığı ortak operasyonda 2 PKK'lıyı 30 Kasım'da yakaladı.

2 teröristin İstanbul'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. Sorgulanan şüpheliler tutuklandı.

32 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten polis, PKK/KCK'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da düzenlediği operasyonda tutuklanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 13'ü kadın 32'yi yakaladı

SALDIRI HAZIRLIĞI

Gözaltına alınanların arasında öğrencilerin olduğu bu kişilerin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle de eylem yapmaya hazırlandıkları bildirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 23 yaşındaki Sibel Uyansız'ın, Diyarbakır'da özel bir hastanede hemşirelik yaptığı, 24 yaşındaki Zubeyde Küçüker'in Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 22 yaşındaki Nadiye Acen'in Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca 25 yaşındaki Dicle Akdeniz'in ise Dicle Üniversitesi İnşaat Mühedisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Sorguları tamamlanan zanlılardan 2'si üniversiteli 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.