Adana'da 1000 polisle gece baskını

Adana merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dağlıoğlu ve Barbaros, Yüreğir İlçesi'nde ise 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece zırhlı araçlarla giren polis ekipleri, bölgede adeta kuş uçurtmadı.

POLİS KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

Genellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden göç edenlerin oturdğu ve bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının eylem yaptığı caddeler üzerindeki işyerleri, kahve ve internet kafelere giren polis ekipleri, tek tek kimlik kontrolü yaptı. Sivil polisler arama ve kontrol yaparken, sokakların girişlerini kontrol altına alan Özel harekat timleri olası saldırılara karşı elleri tetikte bekledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saat süren operasyonda toplam 150 işyerini kontrol eden ekipler, sigara yasağına uymayan 2 esnaf hakkında işlem yaptı. Aralarında terör suçlarından arandığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.









