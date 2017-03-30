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Adana'da 11 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesi'ne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

30.03.2017 - 07:52
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin DEAŞ ve Nusra Cephesi'ne eleman temin ettiği ve finansman sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kent merkezinde önceden belirlenen 19 adrese şafak vaktinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi.

500 POLİS KATILDI

Operasyon yaklaşık 500 polisin katılımıyla gerçekleştirildi. Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu biri çocuk 11 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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