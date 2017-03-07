Adana'da 12 suçtan aranan hırsız polise teslim oldu

Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'ne giden ekipler, İmam B.'yi ekip otomobiline aldı. Şüpheli, polislere 3 ay içinde soyduğu ev ve işyerlerini tek tek gösterdi.

"BUGÜNE KADAR ÇOK HIRSIZLIK YAPTIM"

hırsızlık yaptığı arkadaşlarının ismini de veren İmam B., "Bu güne kadar çok hırsızlık yaptım. Ama artık kendime yeni bir yol çizeceğim, cezamı çekip bu işleri bırakacağım" dedi.

12 AYRI SUÇTAN YARGILANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 12 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. İmam B., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.