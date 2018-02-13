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Adana'da 12'inci kattan düşen adama kardeşi siper oldu

Adana'da bir inşaatta çalışan iki kardeş, ölümden döndü.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 14:06..
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Adana'da Yunus Emre ve Ali faraşoğlu bir inşaatta görev yapıyordu. Asansör firmasının görevlendirdiği iki genç talihsiz bir olay yaşadı.

Adana'da 12'inci kattan düşen adama kardeşi siper oldu

12'iNCİ KATTAN DÜŞTÜ

20 yaşındaki Yunus Emre, abisinin vince yüklediği malzemeleri almak isterken dengesini kaybetti ve 12'inci kattan aşağı düştü. Ali Faraşoğlu, kardeşinin düştüğünü gördü ve kardeşine siper oldu.

Adana'da 12'inci kattan düşen adama kardeşi siper oldu ViDEO

KARDEŞİNE SİPER OLDU

12'inci kattan düşen kardeşini kollarını açıp bekleyen Ali F., belki de kardeşinin hayatını kurtardı. Yunus Emre olağanca ağırlığıyla kardeşinin üstüne düştü. Sayesinde betona düşmekten son anda kurtuldu. Ancak iki kardeş ağır yaralandı.

Adana'da 12'inci kattan düşen adama kardeşi siper oldu

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yüksekten düşen Yunus Emre mutlak ölümden kurtulsa da hayati tehlikesi devam ediyor. Kardeşi ise iki bacağı kırıldı. Araştırmalarını sürdüren polis ise mütteahiti göz altına aldı.

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