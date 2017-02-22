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Adana'da 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı

Adana'da marketten hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki kız çocuğunun,16 yaşında bir çocukla evli ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

22.02.2017 - 09:33
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Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki A. M. akrabalarıyla birlikte bir markete gelerek burada hırsızlık yapmak istedi. Ancak görevliler kadınları fark ederek polisi aradı.

7 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis, kadınlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapmaya başladı. Bu arada 13 yaşındaki A.M.'nin hamile olduğun gören polis, yaşını sordu 13 yaşında olduğunu öğrenince şok oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca A.M.'nin hırsızlık ve dolandırıcılıktan 8 suç kaydı ve Kırıkkale'de karıştığı bir hırsızlık olayından dolayı da aranmakta olduğu için gözaltına alındı. A.M. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı

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