taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Adana'da 1600 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.12.2016 - 00:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent giriş-çıkışları ile 35 sabit noktada asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri, KOM, Narkotik, TEM ve Trafik şubelerinden polislerin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı.

Uzun namlulu silahlarla güvenliğin alındığı uygulama noktalarında araçlardaki vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı.

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Uygulama genelinde 1057 araçta arama yapıldığı, 13 aranan kişinin yakalandığı belirtilirken, 9 aracın trafikten men edildiği, toplam 3 bin 769 lira para cezası kesildi ifade edildi.

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

119
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

137
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

470
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM